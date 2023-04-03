前商報廣告部員工涉貪准保釋候審　待轉介區院 (19:11)

3名被告依次為胡桁誌（又名胡智衡，42歲），李國維（49歲）和敖錦輝（43歲），胡案發時為香港商報有限公司廣告部前助理總經理，李和敖則為廣告部銷售代表，分別以7萬、3萬及5000元的現金保釋外出。

首兩名被告同被控3項串謀使代理人索取利益罪名，控罪指2人於2021年9月至2022年2月13日期間，兩人為香港商報的僱員，分別向兩名事主就商報舉辦的<2021傑出商界女領袖>及<慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展>兩活動中索取30%佣金，作為首被告協助2人取得該兩活動的贊助。

次被告另被控4項向代理人提供利益罪名，指他分別於2020年1月20日至22日，以及2021年12月29日向首被告提供4筆合共8.38萬元賄款，作為首被告協助他們取得該兩活動的贊助。第三被告則被控一項代理人提供利益罪名，涉款為5000元。