初選案｜趙家賢形容區諾軒成「磨心」　協調時「兩面不是人」 (19:06)

根據趙家賢助手出席超區協調會議時抄寫的筆記，趙作供確認區諾軒在會上提及否決財政預算案，被問到區是否同意否決財案，趙表示區是務實的。法官陳慶偉稱得知區的初心有改變，趙指觀察到區變成「磨心」，區在傳統民主派出身，與趙一樣加入民主黨，區當選南區區議員，獲黨內元老支持。

趙續指，香港眾志立會議員被DQ後，民主派集中票源在補選投票予區，區以獨立民主派身分取得議席。趙表示，坦白說與區沒太多私交，但趙作為東區區議員，就立會撥款等和區有工作交流。趙指出 ，區曾擔任民陣召集人，不時和社運界友人聚餐品酒，認為區「都好social（交際）」 。

趙又說，區有向他「呻」工作煩惱，區一方面被期望以本土自決派的主張在議會倡議，另一方面，傳統民主派亦對他好大期望，憶述前民主黨元老李永達直情在該黨會議表明「當佢（區）半個仔」 ，若區當選議員，就視作有半個黨員當選。同為民主黨的林卓廷庭上聞言一臉驚訝。趙供稱，區的政治關係及其區議員工作令他相當困擾，區要和傳統和本土的光譜協作，可謂「兩面不是人」，或遇到委屈的情况。聆訊明（4日）續。