理大外衝突9人暴動罪成　還押至下月求情及判刑　 (18:37)

法官頒下判辭指，當晚警方在油麻地區設立封鎖區，9名被告均是封鎖區內被捕。控方依賴環境證據以推論9人的暴動意圖，包括他們不是附近居民、身穿黑衣及戴裝備、當時油麻地處於「非正常狀態」他們沒有到場的理由，若是一般市民更會即時離開等因素。法官認為上述環境證據具壓倒性，且逐一反駁辯方說法。

● 學生吳悅橋（25歲）案發時報讀美國神學院網上課程，並稱當日有意與友人就聖經中「屬靈盔甲」論道（該詞指古羅馬士兵所着的6種裝備），故他從任職的滅蟲公司內借用相應工具，即以防毒面具和眼罩象徵頭盔，以雨衣象徵盾牌。法官直指說法令人摸不著頭腦，「頭盔便是頭盔」，退以求其次都可以買單車頭盔充當道具，而利用網上資料圖片亦可協助論道。

●運輸工柯俊明（23歲）供稱當晚預約了「骨妹」提供色情按摩服務才到油麻地，完事後在街上被誤捕。法官指正常下他大可轉身上樓找「骨妹」暫避風頭，即使要付費亦在所不計，或至少返回大廈內電梯大堂暫避。

●跌打醫師吳卓泓（22歲）供稱到場為傷者施醫及順路為醫館買薑片，法官反駁吳充其量是跌打師傅而非急救員，又無急救證書，當他一股熱血、憑有限知識及資源仍冒險救人是說得過，但他稱深夜由荃灣出旺角主要買薑片及順路救人，說法非常牽強。

舞台技術員雷曉天（24歲）及城大學生安俊彥（20歲）分別自辯稱途經暴動現場被誤捕，但不獲法官接納；無業梅晉豪（23歲）、女文員潘伊晴（24歲）、女學生戴卓欣（20歲）及學生王智勇（25歲）均無自辯。

法官最終裁定他們並無合理解釋於現場出現及逗留，相信眾人是有意圖參與暴動，裁定9人暴動罪成。吳悅橋另涉管有噴漆，法官亦拒納吳解釋是其工作時用作標示放老鼠藥位置的滅蟲工具，認為有用作破壞意圖，裁定該罪成立。