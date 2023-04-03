3人涉安達臣道塌天秤案共被控8罪　押後至6月底再訊 (18:24)

3名被告為郭俊聰（33歲）、黎浩賢（40歲）及潘志財（58歲），其中黎、潘為首次提堂，二人缺席聆訊，授權由代表律師出席，並不反對控方申請押後案件。郭則有到庭應訊，其辯方大律師反對押後案件，指郭於去年12月29日已就案件提堂，押後會令郭承受壓力，而本案只涉一日事件，應盡快審理。

控方表示，案件屬嚴重工業意外，需時調查或和其他案件合併處理，並確認之後會有相關案件提堂。裁判官劉淑嫻認為案件仍在調查中，除非郭認罪，否則拒絕其反對理由。劉官提醒被告可盡早錄取口供，以免出現不公。

3人各被票控一項「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」罪，郭被指受僱安達臣道石礦場地盤資助出售房屋發展項目主合約的工業經營的人，就塔式起重機的底座支撐架的焊接，發出不符合獲批設計的指示。黎被指沒妥善檢查外觀之下在報告確認底座支撐架的熔焊焊縫是可接受，而潘被控使塔式起重機吊起一個超出它的最大吊重能力的負荷物。

黎、潘各被票控一項「沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施」罪；潘另被指是合資格檢驗員，遭票控3項「交付虛假證明書或作出虛假報告」罪。上述票控犯案日期為去年6月1日至8月9日。翻查資料，潘志財為註冊專業工程師，負責檢驗安達臣道地盤天秤。