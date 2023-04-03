政府去年接76宗山泥傾瀉報告按年減半　料因大暴雨次數減 (17:11)

本港過去14年已未曾再出現山泥傾瀉指數極高的暴雨，土力處呼籲市民應時刻保持警覺，又指在極端天氣下，嚴重山泥傾瀉事故有可能發生。

土力工程處副處長（港島）張秉業表示，山泥傾瀉和雨量有密切關係，去年接獲76宗山泥傾瀉事故報告，與大暴雨次數及雨量較少有關。該處數字顯示，錄得山泥傾瀉較少的年份，翌年有機會反彈，例如2007年只有83宗山泥傾瀉，但到了2008年雨量較多，接報的山泥傾瀉數目高達863宗，並造成人命財物的損失；相反，在雨量較少的幾年，例如2004年、2007年及2011年，接報的山泥傾瀉數目亦相對較少（分別為 69 宗、83 宗及 77 宗）。

另外，土力處今年會推出寶雲道斜坡研習徑，沿途設研習點展示各種斜坡工程，該處利用盧擬實境的技術，把斜坡工程的虛擬動畫展現在實境當中，市民可以利用手機掃描研習點資訊板上的二維碼進行體驗。該研習徑全長3公里，由寶雲道臨時休憩處開始，途經寶雲道健身徑，終點為司徒拔道。