扮廉署人員要求診所核實醫生紙　六旬漢再涉上載涉案片段被加控妨礙司法公正 (16:03)

67歲的被告譚榮柏報稱任職商人，被告涉嫌於或約於前年12月22日，意圖妨礙司法公正而作出一連串行為。他涉嫌在冒充廉署人員案件開審前，在一個社交媒體平台上載5段短片，內容提及該案其中5名控方證人，當中聲稱5人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。廉署調查發現，該5段短片包含上述診所的閉路電視片段，均載有「辯方副本」水印標記，短片並提及5名控方證人的個人資料。

被告的女朋友因涉及一宗交通意外，前年遭涉事另一名司機的僱主民事索償，其後被小額錢債審裁處命令須向該僱主作出賠償。被告之後涉嫌冒充廉署人員，要求3名診所職員核實該名司機的醫生證明書。被告從來沒有擔任廉署人員，他於去年10月19日被落案起訴3項冒充廉署人員罪名，其後於同年12月16日在法庭否認控罪，獲准保釋候審。