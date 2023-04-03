立場新聞案｜控方稱羅冠聰信任《立場》才受訪　辯方：羅早受《明報》、《有線》訪問 (15:11)

辯方資深大律師余若薇就〈在國安法下的新常態，我們該如何反抗和思考〉詢問文章的主旨和意圖。鍾沛權稱作者羅冠聰分享了其擔憂，包括新法例實施下，市民之間有互相不信任的情況，以及對未來充滿頹廢和失敗主義。而羅就此提出「非政治化」的公民社會或民間組織不能瓦解，以較正面的想法鼓勵讀者，「成篇文嘅效果就係咁」，看不到如何危害國家安全。

控方早前盤問鍾時指，《立場》對羅冠聰「捕得很貼」，製作其〈一個流亡者，帶著愧疚展開新的奮鬥〉專訪時，記得他是移英後首次公開露臉出席活動，並在文中點出。鍾回應，羅在專訪刊登前，已率先在其Facebook帖文指出這點。至於「倖存者的愧疚」是否具煽動性的形容，鍾認為屬提問者的觀察，亦是很多移居外地港人普遍有的心情。

控方另指，報導已足以交代羅的近况，不用另作訪問。鍾解釋這能更立體地呈現受訪者的精神面貌，他會有新經歷、新感受，故必定有新素材，即使其他媒體已報導，也不代表立場不可交代。他舉例，建制派的聲明大部分很重複，然而選擇在某時間點刊登，或有另一種意味。