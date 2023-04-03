初選案︳趙家賢指本土派為達目的不惜「拉倒民主派」　指兩辦譴責前未曾閱畢〈真攬炒十步〉 (14:41)

控方甫開庭時展示戴耀廷的「真攬炒十步」文章，趙家賢自言於2020年7月14日才閱讀整篇文章，因中聯辦和港澳辦前一日批評初選涉違法，一名《蘋果日報》政治版的資深記者提醒他閱讀戴的文章和建制派報章內容，「佢自己覺得好有問題，提我要小心」。

控方就2020年4月起的初選協調會議逐一提問，趙家賢無暇出席5月5日的新界東會議，所以靠其助手、民主動力總幹事黎敬輝撰寫會議筆記，內容節錄如下：

● Benny（即戴耀廷）：綱領不提及否決預算案，難符合公眾期望……如政府玩得太盡，全部「DQ」，可能要杯葛選舉

● 鄒家成：如我們不決意，如何說服香港人於初選投票，推我們入去立會癱瘓政府

● 呂智恆：兩辦施壓目的，令大家自我審查，如綱領已傾向保守，不敢用明確字眼，已經正中下懷

● 何桂藍：如以基本法條文作出DQ，必引起迴響，綱領更進取愈好

趙家賢憶述，他曾向助手了解討論過程，得知鄒家成提出癱瘓政府，本土抗爭派或其團隊全都點頭示意或有同意取態。趙又指，他相信民主黨代表李永成當時未獲授權表態，最終與會者通過採用「會運用」否決權為共識，「我都覺得好詫異」。根據助手轉述，戴耀廷在會上表示「份協議要去出最後版本㗎啦」，各人遂表決投票，「佔大多數so-called通過」。