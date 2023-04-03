地盤工涉「私了」便衣警襲警罪成還押候判　普通襲擊罪脫 (14:35)

辯方求情稱，被告蘇俊傑（26歲）任職地盤工人，日薪為1500元，他需要供養母親和妻子；雖然被告罪成，但非有預謀犯案。辯方續指，被告於2020年12月已被捕，至2022年3月才落案起訴，同年5月提堂，其間獲准保釋；涉事的其他被告已審結案件，本案卻需時1年4個月提控，構成延誤。

針對襲警罪，控方案情指，警員何思駿當晚便衣巡邏期間尾隨示威者到金雞廣場外，欲拍攝以雪糕筒等雜物堵路的示威者。被告發現後就罵何「影乜X野？」何遭被告等5人圍毆，推倒及跪壓頸部。辯方則指，何一度昏迷「斷片」，證供並不可靠。

裁判官認為，何的供辭和閉路電視片段吻合，沒打擊其可信性。而且，何曾向被告表明身份及警告，多次並近距離和被告對望，故可辨認出被告。即使何的證供有分歧，但證據可互相磨合。裁判官接受何及另一名女警辨認被告身分。

至於普通襲擊罪，裁判官指，涉嫌受襲的警員10879在警員記事冊沒紀錄被告揮拳，警員作供亦有前後矛盾，被告與其他人被指準備向警員揮拳，但實際上無接觸到他，裁判官拒絕接納該名警員證供，裁定被告普通襲擊罪脫。