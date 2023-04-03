19歲男學生涉中大遊行認非法集結還押候判 (14:33)

次被告沈嘉瀚（現19歲，下同） 承認2020年11月19日在香港中文大學與其他人參與非法集結。同案被告唐綽謙（20歲）去年11月承認同一項非法集結罪後判入教導所。

辦方求情指出，被告候訊期間遵守嚴峻保釋條件，不得使用社交媒體應用程式，及後獲放寛可用WhatsApp作學術交流及課外活動溝通用，而他從未有違反相關條件，反映他在監管和輔導下能循規蹈矩。辯方冀判處短期禁閉式刑罰，但法官則明言本案屬嚴重罪行，不可能判處非監禁式刑罰。

控方案情指出，中大事前宣布基於公共衛生考慮於網上舉行畢業典禮，有人呼籲同日在校內遊行示威。當日上午，民主女神廣場外有約100名蒙面者聚集，高叫「毋忘義士 釋放十二」等口號。保安發覺兩被告形迹可疑，上前截查記錄唐的資料時，沈一度拔足狂奔。

其後示威者開始遊行往百萬大道，次被告被拍攝到參與遊行，協助展示「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起見證」橫額，又與首被告輪流用揚聲器高呼「香港獨立」等煽動口號。兩人和部分穿畢業袍及戴「V煞面具」的示威者在百萬大道並列，唱《願榮光歸香港》。示威者於下午約2時散去，現場遺下「棱角分明，毋負期許」、「當獨裁成為事實，革命就是義務」等標語展示物。