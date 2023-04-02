海濱事務委員會巡遊　夫婦帶同年幼女兒參與　被要求除口罩而離場 (17:12)

巡遊以炮台山東岸公園主題區為起點，沿海濱走到灣仔臨時海濱花園。下午2時許，陸續有市民到場等候巡遊開始，現場約有10名軍裝及便衣警員。活動可即場登記參與，記者戴上口罩並以市民身份登記參與，登記表格需填寫姓名、電話及總參與人數，包括成人、小童及寵物數目。

記者完成登記後獲派活動帽子，工作人員提示記者可除下口罩，沿途會有攝影師為參加者拍照。記者向工作人員查詢巡遊時可否保持戴上口罩，職員則答：「Ok嘅。」不過，巡遊即將開始前，有工作人員數度開咪表示，因應警方呼籲，遊行時不要戴上口罩，「咁就可以玩得開心啲啦」。

巡遊於下午2時45分起分批出發，便衣警員及工作人員在出發點要求戴上口罩的參與者除下口罩才出發，期間至少10名參加者被工作人員或警方要求除下口罩，大部分原本戴口罩的參加者經提示後均會除下，一對夫婦帶同一名年約5、6歲的女兒，被便衣警要求除口罩，最終他們離開現場，被問及是否因戴口罩而被要求離開，其中一名男子答：「係呀。」他們未有回應其他問題便急急離開。

男童Victor除下口罩後參與巡遊，他說戴口罩是為了預防感染，自己原本不想除口罩，「因為我唔想中」，被問心情歡快否，他則搖搖頭。