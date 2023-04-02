鄧炳強稱《明報》尊子漫畫具誤導性 (16:37)

鄧炳強說，他下周會出席立法會會議，展述警隊如何運用資訊科技，以及來年將推行的資訊科技項目，包括新一代資訊系統，新系統除了語音，還有圖像、圖片等，估計要用52億元，但尊子漫畫稱政府要用200多億元，「其他錢用來起監獄、找相關的懲教人員對付你們」。他說，有關指控誤導市民以為警方的科技是監察市民和針對市民，又稱有關科技只是方便緊急救援用途。

鄧炳強又批評，尊子近月已不止一次針對政府作誤導性指控，政府多個部門亦曾作譴責及澄清。他說，政府樂意接受批評，但若有關言論非基於事實，而是用誤導性指控挑動對政府的不滿，當局便有責任「將真相講出嚟」、作公開讉責，讓市民有知情權。

政府日前向立法會提交的文件中，除了鄧炳強今日所提及、涉及52億元的建立新一代通訊系統基礎設施，另亦包括斥資約3.9億元建構數碼影像處理平台，該平台配置人工智能（AI）影像分析工具，辨識可疑人物及車等，提升警方在各類騙案、涉及國家安全及公眾安全案件的偵查及情報分析能力。