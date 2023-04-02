聖約翰座堂棕枝主日遊行　有參加者未持棕枝及除口罩 (12:34)

「棕枝主日」是紀念耶穌進入耶路撒冷之日，信眾高舉棕枝歡迎他而得名。今日早上9時許，約300名參與慶典的信徒聚集在中環花園道的聖約翰座堂外，大部分人均手持十字架或棕枝，在場有數名軍裝警員，巡遊開始前未見主辦方開咪特別提醒參加者需注意的事項。

巡遊儀式在早上約9時半開始，參加者從長江公園的炮台里出發，走出花園道的行人路，再從炮台里轉入教堂，他們沿途唱聖詩，亦有樂隊演奏。據記者現場觀察，部分人巡遊時有戴上口罩或沒有手持棕枝。遊行路線沿路有警員維持秩序，數目不算多。巡遊約10分鐘後結束。

參與巡遊的梁先生表示，巡遊前要向教堂報名，主辦方有提醒「最好唔好」戴口罩，僅「建議」手持棕枝。他又說，以往沒有留意到會有警員在場，認為儀式「好peaceful」，不需警員在場。

此外，聖公會諸聖座堂今早亦舉行棕枝慶典遊行，警方發出的不反對通知書則沒有關於要遵守禁蒙面法或參加者須手持棕枝的要求，不過，會方於遊行前則有派發棕枝及提示遊行期間不能配戴口罩。遊行期間亦有便衣和軍裝警在遊行路線外駐守。