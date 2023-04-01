調查指八成殘障人士不滿無障礙的士收費高　自強協會籲政府補貼 (14:33)

自強協會聯同香港中文大學社工系學生於3月進行問卷調查，共收集259位殘疾人士回應，大部分為使用輪椅逾10年的長期輪椅使用者。調查發現，有84.5%的受訪者不滿現時無障礙的士的收費，逾九成指車費減低會增加使用無障礙的士的意欲；亦有九成人認為政府應補貼輪椅使用者電召無障礙的士的預約開支。

今次調查中，約半受訪者每月包括傷殘津貼及綜援等收入少於5000元。現時無業的輪椅人士伍家慧表示，自己是多重殘疾人士，有數個月份每月需電召無障礙的士超8次，該開支大大加重經濟負擔。

吳恩兒表示，現時政府未有規管無障礙的士預約費等，亦未津貼殘疾人士此項開支，包括無障礙的士的燃料費開支；倡政府提供相關補貼，以減低額外預約費用。她又說，現時本港無障礙的士數目佔總體數目不足1%，間接導致該車型費用高昂，並舉例稱倫敦無障礙的士佔比達百分百，希望政府為此訂立政策，包括為無障礙的士更換提供補貼等。