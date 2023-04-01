的士司機九龍城遇劫急煞釀車禍　警拘無業男涉以刀劫千元 (12:01)

警方九龍城警區刑事部督察陳智超表示，一名男子在24日約凌晨兩時半在觀塘登上的士，聲稱欲前往旺角，當的士駛至太子道東近太子道西準備上天橋時，男子突然在身上取出一呎長的刀指嚇司機，要求索取港幣1000元，司機受驚並急停，尾隨的士司機收掣不及撞前。尾隨的士司機上前了解時，目擊男子正用刀威嚇司機，隨即報警，男子見事敗即往九龍寨城公園逃去。遇劫司機沒財物損失，惟手部有約2厘米刀傷，事後送院治理。

警方經調查後，昨在觀塘拘捕一名44歲無業男子，另在其家中檢取當日衣著。男子正被扣查，初步相信因財政壓力犯案，暫無證據顯示與其他案件有關。警方呼籲，如市民目睹事發經過，可聯絡36617860，重申行劫是嚴重罪行，最高可被判終身監禁。

網上流傳事發時的車cam片段，遇劫的士急煞後，後車的士撞向前車，後車姓胡司機下車了解，劫匪疑欲從右邊後座車門逃走，姓胡司機按住車門阻止，惟劫匪隨即從左邊車門下車逃去。此時，兩部的士均溜前，遇劫姓李司機從司機位滾落馬路，幸姓胡司機先後登上兩部的士及時煞停兩車。