高鐵長途段復開首日 離境大堂聚滿乘客 港鐵指整體運作暢順有序 (11:45)

港鐵於車站安排超過100名人手，加強車站指示及分流措施，協助乘客出行。港鐵指今早西九龍站整體運作大致暢順有序，感謝乘客的配合。

港鐵表示會密切留意車站運作情況，並透過不同渠道發放最新資訊便利乘客。

今早10時，高鐵西九龍站逾百人聚集離境大堂，即日售票處的現子屏幕顯示，十個目的地中，除了前往廈門和南寧東站的長途列車車次，其餘車次的車票均已售罄；短途列車則只有前往廣州南、深圳北和福田的車票售罄。

有市民趁省內長途車恢復首日發起單車旅行團，登車前於離境大堂舉起橫幅拍大合景。團友盧先生興奮表示，他已有三年沒到內地旅遊，適逢今日是周六假期，便與其他11名車友相約到重慶和成都，並笑言「今日長途車第一日，搭第一班車」。趁清明節前回鄉掃墓的洪先生則表示，長途直達車的車票半個月前已售罄，他只能改買到深圳北的車票再轉車。

現場情況未見混亂，離境大堂約有20名穿粉衣的港鐵職員守候，指示旅客取籌購票和排隊入閘。