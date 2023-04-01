警打擊白牌車及的士濫收車資　放蛇拘5司機 (11:11)

港島總區交通執行及管制組人員喬裝假扮乘客，於不同時段在各個遊客區黑點，乘坐懷疑違法的士或貨車前往港島目的地。合理車資約50港元的車程，有司機索價150港元，為正常收費的三倍。警方行動中拘捕兩名本地男的士司機，分別35及40歲，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

警方亦發現有司機於的士的繁忙時間非法載客取酬，警員透過手機應用程式租用客貨車，司機無視喬裝警員沒有攜帶貨物，並將合理車資約為50元的車程索價200元，為正常的士收費的四倍。人員經調查後相信有關客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，行動中拘捕三名本地男客貨車司機，年齡介乎35歲至55歲，涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」。

另外，香港國際七人欖球賽於昨日起在香港大球場舉行，警方昨在會場一帶發現有輛的士涉嫌殘缺或改裝，包括車胎胎紋不足、安全帶回彈力欠妥及干擾的士咪錶等，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關的士已被警方拖走作進一步檢驗。