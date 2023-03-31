民主黨促樓宇大維修須20%業主親身投票 杜絕假授權冒認 (20:00)

海都樓業主余女士憶起去年大維修爭議時泣不成聲，指法團完成改選後，隨即通過議決3000萬元大維修工程，惟相關工程合約被揭疑非由法團主席簽署，更有小業主發現自己在業主大會中「被授權」投票。她哭訴業主事後要求召開大會，但法團置若罔聞，更形容業主正被「蠶食」，希望政府解決困局。

民主黨副主席伍凱欣指，在多個揭發圍標問題的屋苑中，均發現被有人以假授權冒認業主，透過圍標從中取利。她建議將提高法定人數至 20%，「越多業主參與大會，可增加事項討論度，特別是大型維修工程，可能牽涉幾千萬至過億工程」。

伍續指，由於現時沒有方法規管投票，部分法團或以舉手方式投票，即使小業主如對投票結果有質疑，亦無法查閱選票及難循法律途徑追究責任，建議當局帶頭制定投票形式。

民主黨房屋政策發言人莊榮輝亦反映部分法團主席沒有依照法例規定召開業主大會，惟現時沒有相關罰則，「到等法庭頒令，『十居其十』都能開會，但從來沒有懲罰主席」，促請政府釐定法團主席、司庫、秘書及委員的權責。

莊補充，市建局明（4月1日）起開始新一輪樓宇津貼計劃予業主立案法團及合資格業主申請，建議當局考慮要求申請的業主需在相關大型維修的業主大會中有一定的出席率才可獲得資助，從而增加業主的參與度。