華懋慈善基金收4200萬元稱屬捐款　官裁定屬借貸　須向債主連本帶利歸還 (18:59)

原告是林義雄，被告是華懋慈善基金有限公司。法官於判辭內指，本案爭議之處是涉案款項是如林所稱的借貸，抑或是一筆捐款。雖然基金會指稱沒有向林借貸的紀錄，相反涉案款項被紀錄為捐款，惟根據基金會高層解釋，當時基金會處理開支收據的方法，主要依照龔仁心的指示。

法官續指，他對於林作供時反應有深刻印象，因林聽到涉款屬捐款而表現得驚訝。況且林從事借貸業務，他為了籌錢借款不惜遠赴澳門找第三方借貸；即使基金會指林捐獻動機是爭取與華懋集團合作，但是林對基金會而言是陌生人，質疑何以會捐出巨額捐款。法官最終接納林的說法，裁定該4200多萬元屬借款而非捐款。

針對借款利息的多寡，基金會一方認為慈善基金組織一般採用低息借貸服務，並認為林屬不當獲利。法官指難以見得當時基金會有作任何慈善捐贈，相反將大量款項用於應付官司，證供亦顯示當時基金會欠缺資產以爭取低息貸款。考慮年息48厘為法定最高的利息上限，而基金會以如此高息去借貸並非不合理，以及林沒有不當獲利。法官最終裁定林勝訴，獲償還本金及以年息48厘計算的利息。