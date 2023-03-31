男子稱抵押房產「扮借貸」實為法事　入稟要求裁定借貸無效 (19:06)

原告是Lee Ho Leung William，被告是Lee Chun Pong Bruce。

入稟狀指，被告身兼風水師、商人及功夫師傅多職。原告與被告相識於2016年，及後原告及太太對被告的風水指導篤信不疑，不但委任對方參與自己公司事務，更不吝與對方分享珠寶名車。約2020年1月，被告聲稱原告的前世與人欠下巨債，有損今世前程，解決方法就是向有福氣之人借錢以吸收福氣，而被告恰恰是有福氣之人。

被告遂建議原告與他簽下抵押房產的借貸，其後被告會在法事中燒毁它，但儀式需要越真實越有效果。翌月被告安排原告到律師樓內簽訂「風水文件」，分別是一份涉600萬元的借貸協議，以及一份以名下元朗碧豪苑抵押的800萬元二按協議。原告曾出於好奇，問為何借貸與二按的金額不同，被告回答「6」及「8」都是原告的幸運數字。

原告以為一切是風水安排，借據文件會被燒毁及無法律效力，因為被告根本無借出該600萬元。直到去年8月，原告發現有人在土地註冊處登記該房產抵押；原告現要求法庭聲明有關借貸無效。