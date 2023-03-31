初選案｜趙家賢指戴耀廷未得共識已推動「攬炒」　批不負責任及令人「火滾」 (17:38)

戴耀廷曾撰寫「香港攬炒大對決」文章，指民主派正部署2020年9月立會選舉，預告將否決預算案和以「攬炒」迫使中共。趙家賢供稱，他理解當時的協調會議上，民主派內部有人支持否決預算案，惟傳統政黨仍有疑問。趙批評，戴耀廷「燥動地」透過民主派立會過半，「同中央、同政府『頂到行』」，並非民主動力參加初選的初心；如果他當初閱讀過戴的文章，「我好深信，我同民主動力都不會同意承辦初選」。

部分呈堂文章來自《蘋果日報》，趙家賢自言要兼顧區議會行政事務，不會閱讀所有《蘋果日報》文章。庭上一度討論，文章來自香港抑或台灣的《蘋果日報》。法官李運騰笑言，他沒有閱讀蘋果日報的習慣（I don't read Apple）。

此外，根據民主動力黎敬輝的會議筆記，區諾軒曾在2020年4月的香港島初選協調會議上表示，「讓區議員知道選舉形勢不樂觀，要有戰意鬥志，否決財政預算案」。趙家賢在庭上指，沒有印象聽過這番話，只記得戴耀廷提倡運用憲制權力。聆訊下周一（4月3日）續。