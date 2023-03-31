24歲男認禮賓府外縱火　判囚2年8個月 (16:53)

辯方求情時引述被告王俊彥的背景及心理報告指出，被告受疫情及脊柱嚴重側彎影響，致投考消防處失敗，以致將負面情緒發洩出來。

姚官在判刑時亦引述被告家人及朋友的求情信，均指被告孝順及樂於助人。雖然辯方求情及呈上案例稱，本案肇事地點遠離民居、地方空曠，非人煙稠密，惟姚官反駁，被告在案中有計劃、目標行事，案發前曾在禮賓視察情况，包括警崗數目及位置、保安設備等；並在特區紀念日7月1日凌晨犯事，攜帶多個易燃物品，造成多次爆炸及火警，而案發地點相距禮賓府主樓約50米，附近有很多植物，若火勢蔓延可一發不可收拾。

法官直言，本案應以4年半至5年監禁作量刑起點，但考慮到求情陳辭、被告坦白認罪及無案底等因素，決定將起點下調至4年，扣除認罪刑期後，總刑期為2年8個月。