退休警司詐騙房貸罪成服刑完畢　提定罪上訴被駁回 (15:21)

上訴人龍少泉（55歲）已服刑完畢。代表上訴方的前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然表示，龍少泉沒有得到公平審訊，批評控方在審訊途中變更檢控基礎，側重於臨時買賣合約的補充協議，以及原審法官沒有處理對辯方有利因素，包括龍少泉不知道申報房津的規定。

梁又指，龍少泉案發時擁有單位的空置擁有權。法官聞言質疑，沒有證據顯示賣家有督促租客遷出，或龍少泉表明必須擁有單位的空置擁有權，相反他與租客商討續租事宜，客觀事實是沒有人要求租客在買賣前後搬離單位。而且控方不單只指控龍少泉申報時失實，亦指他沒有事後就新租約事宜通知銀行。

律政司一方回應指，控方指控龍少泉是蓄意隱暪放租，以詐騙政府房津及銀行高成數按揭，而該份補充協議正指租客可能在交易後仍未遷出，買家不得反悔交易。律政司認為，如果租客一直居於涉案單位，即單位沒有交吉，並指控方除了依賴合約外，亦有其他證據推論龍少泉有欺詐行為。