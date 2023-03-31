立場新聞案｜鍾沛權否認吹捧何桂藍　質疑警「有你無你」先擷文章後想檢控基礎 (15:15)

辯方資深大律師余若薇針對立場新聞在2020年7月7日發布的文章〈【立會選戰】何桂藍專訪 — 除下記者證後，還有人與她同行嗎？〉提問，引述控方盤問時質疑，立場是出於支持和吹捧何，才發布專訪。鍾沛權則認為，文章不曾表達記者是否支持何「攬炒」等主張，反而抱有懷疑態度採訪，提出不少質疑，刺激讀者思考，難以判斷記者是否支持「攬炒」。

鍾沛權又反駁，若專訪的目的是吹捧何桂藍，文章不會聚焦何記者轉身政治人物的議題，「呢個議題對何桂藍嚟講唔係一個好議題」，但記者認為此議題重要、需要討論，故作此選材。

辯方又引述控方指立場的專訪有危害國安的風險，邀請鍾沛權回應。鍾憶述，在他被捕前當局不曾指立場文章有問題，庭上證供顯示，警方前年擷取立場文章時，不是因發現某文章有危險，而是「好似無任何事情覺得可以針對我哋，但去到嗰刻，覺得好似要搜集資料嚟針對我哋喎」，於是「有你無你」擷取逾500篇文章，反映立場文章沒有帶來國安風險。