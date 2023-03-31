初選案｜趙家賢指戴耀廷提初選勝出者或只任議員七個月　說法與提「攬炒」文章脗合 (15:10)

趙家賢案發時為民主動力召集人，總幹事黎敬輝是其下屬。控方在庭上展示兩人的WhatsApp對話，趙吩咐黎記下2020年4月的新東協調會議內容。趙供稱，他當晚遲了約一小時抵達，到場後專注用電腦處理區議會工作，僅「豎起隻耳仔」聆聽關於民主動力的討論。趙表示，席間有本土派批評民主動力是「泛民主派的大台」，認為民主動力不應該參與初選協調，惟他已忘記詳細的討論。

庭上所見，黎敬輝發送予趙家賢的會議紀錄如下：

● Benny（即戴耀廷）：共同綱領原則是否決財政預算案，迫政府解散立法會，今次任期可能只有七個月

● 將青力（即將軍澳青年力量）：必須有共同綱領

控方此時展示由戴耀廷撰寫、刊登於《蘋果日報》的「攬炒的定義和時間」文章，文中指預算案遭否決後，政府會解散立會，並選出新一屆立會，繼而將預算案交予新一屆立會表決，這意味最早解散立會的時機，是新一屆立會的會期開始後大概七個多月。

趙家賢憶述，戴耀廷在會上表明「大家預咗當選的話，都可能做得七個月㗎咋」，並以較溫和字眼講述文章的內容，形容否決權是與中共談判的籌碼。趙提到，席間一名本土抗爭派男子表示支持戴的想法，「但唔係個個人都睇蘋果（日報），或者專登好似粉絲咁睇戴耀廷的文章」。