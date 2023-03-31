七欖今開鑼　87歲日本婦重返香港觀賽感興奮　外國球迷冀再感受熱烈氣氛 (15:06)

七欖今天早上先舉行小型及青年賽事，早上11時許入場觀眾不多，毋須排隊即可進場，目測看台僅數十名觀眾，至中午12時16分首場女子組賽事在雨中開鑼，現場人流才逐漸增加，約2小時後入座率約3至4成。

現場所見不少觀眾均為外籍人士，當中不乏外國遊客，昨抵港的美國遊客Terry Byrd指，約5年前起每年均會到不同國家追看國際七欖賽事，形容香港站賽事是不容錯過，因屬氣氛最好一站，可惜去年本港仍有防疫限制，他擔心沒法進場，故即使已購票仍選擇取消來港。他指，很高興香港七欖終可在完全撤銷防疫措施下舉辦，故今年特地相約本已分散英國、南非等地定居的兒時欖球隊友來港觀賽，期待在毋須戴口罩下與友人暢飲啤酒觀賽。

同於昨抵港還有來自日本的87歲婆婆Hirayama，她笑言自己已是香港七欖的「老球迷」，至少已來港觀賽10年，最喜歡香港觀眾夠熱鬧，她擔心在仍有防疫限制下入場會不方便，故去年沒來港，對於事隔3年可再來港觀賽感非常興奮。她興奮表示欖球賽需在現場觀看才有氣氛，慨嘆香港七欖於疫下3年多次延期令她非常傷心，她沒心情看賽事直播，一直期待可再次來港。

居港的美國人Susan是香港七欖常客，自2012年起每年均有入場，Susan指據她觀察今年入場人數較去年多3成，去年觀眾亦大多為本地人，支持香港隊為主，今年則明顯多了很多外國遊客，認為今年氣氛會更熱熾。七欖門票不設劃位，由於現場下微雨，不少觀眾均在有蓋看台坐下觀賽，Susan及其女兒Laura卻選擇穿雨衣、冒雨在無人的露天看台觀賽，Susan解釋在露天看台景觀更開揚，且方便隨時準備衝下台和球員握手，形容下雨為賽事別添一番風味，觀賽更刺激。