消息：港車北上計劃詳情最快周五公布 料初期日均處理數百申請 (20:00)

據了解，政府最快明日公布「港車北上」 計劃詳情，預計初期每日處理數百個申請，其後逐步擴至每日處理申請數目不設限。據政府早前公布，申請人須符合多項要求，包括分別持有本港及內地的駕駛執照和俗稱「禁區紙」的「過境車輛封閉道路通行許可證」、購買內地「機動車交通事故責任強制保險」、車輛須在中國檢驗有限公司（中驗）驗車等。

政府早前稱，會盡量簡化申請程序和降低手續費用，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，關注當局有何措施配套協助港車北上申請人盡快獲得申請所需文件。陳指，中港通關後來往兩地車輛增加，近日有大量司機重新申辦禁區紙，部分反映等一個月才獲批，擔心以運輸署目前仍以人手方式處理申請，開放港車北上後，申請人要取得禁區紙或需等更久，盼當局考慮修例，容許港車北上者豁免持有禁區紙。

陳又憂慮， 目前中檢為唯一負責提供來往兩地車輛驗車服務的公司，公司或未及應付積壓需求便需處理新一批港車北上車主的申請，盼當局可想辦法理順安排，便利車主。