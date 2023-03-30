消息：港車北上計劃詳情最快周五公布 料初期日均處理數百申請 (20:00)

消息指，「港車北上」方案最快明日公布詳情，當局目標今年中或之前實施，參與計劃的香港私家車日後可毋須取得常規配額，經港珠澳大橋往來香港與廣東省。申請人須持俗稱「禁區紙」的「過境車輛封閉道路通行許可證」，並安排車輛前往指定地點驗車，有立法會議員指，通關後不少內地及香港車陸續續牌，近日收到不少市民反映申請禁區紙及驗車需等近一個月，擔心運輸署及驗車公司未及處理積壓需求便需應付大量港車北上申請，盼當局研究修例為港車北上提供豁免，否則申請手續需時繁複或成推廣港車北上樽頸。
據了解，政府最快明日公布「港車北上」 計劃詳情，預計初期每日處理數百個申請，其後逐步擴至每日處理申請數目不設限。據政府早前公布，申請人須符合多項要求，包括分別持有本港及內地的駕駛執照和俗稱「禁區紙」的「過境車輛封閉道路通行許可證」、購買內地「機動車交通事故責任強制保險」、車輛須在中國檢驗有限公司（中驗）驗車等。
政府早前稱，會盡量簡化申請程序和降低手續費用，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，關注當局有何措施配套協助港車北上申請人盡快獲得申請所需文件。陳指，中港通關後來往兩地車輛增加，近日有大量司機重新申辦禁區紙，部分反映等一個月才獲批，擔心以運輸署目前仍以人手方式處理申請，開放港車北上後，申請人要取得禁區紙或需等更久，盼當局考慮修例，容許港車北上者豁免持有禁區紙。
陳又憂慮， 目前中檢為唯一負責提供來往兩地車輛驗車服務的公司，公司或未及應付積壓需求便需處理新一批港車北上車主的申請，盼當局可想辦法理順安排，便利車主。
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