警方拘6名網騙集團成員涉款約81萬元　部分有三合會背景 (18:56)

6名被捕人士包括骨幹成員、傀儡戶口招攬人及持有人，年齡介乎19至66歲。經警方調查及分析後，發現75宗網上騙案牽涉同一犯罪集團，該集團透過骨幹成員提供資金予傀儡戶口招攬人，後者以「搵快錢」作招徠，向在娛樂場所流連的人士「埋手」，例如自己的朋友、學生、無業者及家庭主婦等，以數百至數千元不等作報酬，收購他們現有的本地銀行戶口，或協助即時開立及收購他們的本地銀行戶口，並要求各人交出銀行卡、網上銀行理財登入資料及密碼、住址證明等。傀儡戶口會再交予集團其他成員，用作收取上述受害人存入的騙款，然後經由網上理財轉走。

警方於被捕人士身上及處所搜出多部電話，以及一本由傀儡戶口招攬人持有、列有傀儡戶口收購價錢及開立虛擬銀行戶口步驟的記事簿。警方表示，部分被捕人有三合會背景，有理由相信網上騙案及洗黑錢相關罪行，已成為三合會新興收入來源。

警方於2020年10月至今年3月期間，接獲75名受害人報案，涉及36女及39男，年齡介乎18至63歲，報稱於網上受騙。秀茂坪警區刑事部署理總督察韓振光表示，涉及的騙案分兩類，包括網上投資及網上購物騙案。就網上投資騙案，受害人於社交媒體或交友程式認識騙徒，騙徒其後以虛假投資應用程序，誘使受害人作「高回報投資」；而網上購物騙案方面，受害人於社交媒體看到有關出售酒店套票、主題樂園門券、電子產品及食物的帖文。75名受害人共存入約81萬元到多個傀儡財務賬戶，然後與被捕人士失去聯絡，無法取回本金、「高回報投資」及貨物，懷疑受騙後報案。