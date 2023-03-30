政府將推先導計劃　合資格者可續於港大深圳醫院接受資助診症服務 (19:12)

為照顧疫情期間因強制檢疫措施，而無法如常來往香港與內地的醫管局病人，政府於2020年委託港大深圳醫院，為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供資助診症服務，並為每人額外增加1000元人民幣資助額。特別支援計劃原定今年5月完結。

曾任港大深圳醫院院長的盧寵茂近日率團訪問廣東省，今日與深圳市衛健委主任吳紅艶會面。盧寵茂發稿稱，政府擬參考特別支援計劃經驗，推行先導計劃，讓合資格者可繼續於該院接受資助診症服務，以更有效探討和規劃適合模式，照顧港人於大灣區內地城市生活的醫療需求。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，數以萬計港人在內地定居或工作，建議先導計劃涵蓋在內地定居港人，收費也應與本港看齊，才能避免他們寧願選擇回港覆診。他亦建議日後擴展至其他獲特區政府認可的內地醫院，方便居住其他大灣區城市的港人。

本報向醫衛局查詢先導計劃目的和詳情，包括推行日期、為期及收費，該局稱無補充。醫管局回覆稱，截至今年2月底，約有54700人次接受診症服務，當中最多病人於「綜合及慢病門診」就診。