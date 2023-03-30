初選案｜未介入初選照分享帖文　趙家賢稱為「吸Like」免民動「壽終正寢」　批戴耀廷「口輕輕」 (19:05)

民主動力2020年3月在Facebook轉發朱凱廸的帖文，談及民主派協調安排，當時為初選記者會翌日。趙家賢供稱，民主動力沒有獲邀出席記者會，惟區諾軒曾表明戴耀廷獲得民主派元老的支持協調初選，民主動力當時未有角色，發帖旨在讓公眾以為民主動力有跟進情况，「其實只係網上做法，叫做『吸like』」。法官李運騰表示，此舉是否可以避免趙感覺尷尬（so as to save you some embarrassment） ，趙回答「法官閣下形容得好準確」，庭上傳出笑聲。

民主動力於2020年3月發布另一則帖文，回應外界關注「光復立法會」。李官關注，當時初選和趙家賢亳無關係，為何要發帖回應？趙指民主動力有繼續運作的使命，旨在協調民主派出選。法官陳仲衡形容，趙是否不希望民主動力「企埋一邊」（be sidelined），趙同意說法。

趙家賢透露，民主動力於2020年3月未加入初選，直至5月中下旬才答應承辦初選，不過戴耀廷一度在協調會議聲稱，已邀請民主動力協助初選，「事實係佢有邀請民主動力，但佢無講事實後半段，民主動力仍在思考中」。趙又指，後來答應承辦初選時，他要求戴耀廷承諾民主動力可以全權處理初選，戴「口輕輕」說無問題，「當然之後初選有好多流程上的變異，主控會再帶領我講出嚟」，語畢多人起哄。聆訊明（31日）續。