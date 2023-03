初選案｜未介入初選照分享帖文　趙家賢稱為「吸Like」免民動「壽終正寢」　批戴耀廷「口輕輕」 (19:05)

民主動力2020年3月在Facebook轉發朱凱廸的帖文,談及民主派協調安排,當時為初選記者會翌日。趙家賢供稱,民主動力沒有獲邀出席記者會,惟區諾軒曾表明戴耀廷獲得民主派元老的支持協調初選,民主動力當時未有角色,發帖旨在讓公眾以為民主動力有跟進情况,「其實只係網上做法,叫做『吸like』」。法官李運騰表示,此舉是否可以避免趙感覺尷尬(so as to save you some embarrassment) ,趙回答「法官閣下形容得好準確」,庭上傳出笑聲。

民主動力於2020年3月發布另一則帖文,回應外界關注「光復立法會」。李官關注,當時初選和趙家賢亳無關係,為何要發帖回應?趙指民主動力有繼續運作的使命,旨在協調民主派出選。法官陳仲衡形容,趙是否不希望民主動力「企埋一邊」(be sidelined),趙同意說法。

趙家賢透露,民主動力於2020年3月未加入初選,直至5月中下旬才答應承辦初選,不過戴耀廷一度在協調會議聲稱,已邀請民主動力協助初選,「事實係佢有邀請民主動力,但佢無講事實後半段,民主動力仍在思考中」。趙又指,後來答應承辦初選時,他要求戴耀廷承諾民主動力可以全權處理初選,戴「口輕輕」說無問題,「當然之後初選有好多流程上的變異,主控會再帶領我講出嚟」,語畢多人起哄。聆訊明(31日)續。