內地來港男子與同母異父妹亂倫　一度缺席審訊　今判囚18個月 (18:45)

被告LYJ（現年26歲）承認3項亂倫罪，指他在2017年7月22日至2020年4月某日，在新界屯門鍾屋村某單位內，明知女童X為他妹妹而與對方性交。他另承認1項於2022年7月22日，無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪；以及2項於上述日子期間發生的非禮罪。

案情指，被告比事主X年長7歲，他2017年3月從內地來港與母親、X及繼父一同居住。同年8月，當時14歲的X單獨與被告在單位內，當X經過時，被告突捏X胸部一下。另一個晚上，被告進入X房間，嘗試將陰莖插入其私處，其後他自行手淫，在X背上射精。及後的日子，被告與X三度性交，最後一次事發時X已屆16歲，她主動找被告欲説清二人的關係，但不知如何拒絕被告的性交要求。

2020年10月，X被學校老師察覺情緒不穩，X向對方透露與哥哥有性關係，最終報警處理。被告在警誡下稱知道何謂亂倫，但不知亂倫犯法，他認為X如同自己「老婆」。案件原本去年7月在區院答辯和判刑，惟被告無出庭應訊，遭發出拘捕令，至9月再被逮捕歸案。