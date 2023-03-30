涉泊車爭執釀命案　退休警普通襲擊罪成囚7日　遺孀哭訴不公 (18:25)

事主遺孀及一名女親友今日到庭旁聽。事主遺孀庭外失聲痛哭，認為判罰不公道，又指法庭同情她兒子「有咩用？」事主以前是家庭的經濟支柱，她失去丈夫後，須獨力承擔家計及照顧子女，對前路憂心。事主遺孀亦指，被告從未與她們接洽傾討賠償。

被告鄺德榮（57歲）原本和妻子李桂芳（58歲）同被控一項誤殺罪，早前控方撤銷李的控罪，並改控鄺一項襲擊致造成身體傷害罪。

裁判官裁決時指，控方並非指控被告害死事主，因為專家證人供稱事主死於突發心臟病，原因可能是身體用力及激怒情緒所致。控方檢控基礎是被告的挑釁行為，推及肘撞事主，引致事主在打鬥中受傷。

裁判官續指，被告本來待在車上很安全，大可以駕車離開，但他偏偏下車去指罵事主，繼而推了事主一下，裁判官肯定被告帶敵意地推事主。其後被告曾用手肘撞開事主，以及打鬥期間被事主按壓在地上，裁判官表示不能排除被告當時行為屬於自衛。

裁判官認為，控方未能就原本控罪成功舉證，但是基於被告故意推向事主一次，而改判他普通襲擊罪成，判囚7天。