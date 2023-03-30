入境處明推網上辦理出生和死亡登記服務 (18:19)

入境處表示，網上辦理出生登記服務，適用於新生嬰兒的父或母其中一方為香港永久性居民，其婚生子女於出生後42天內可辦理申請；至於網上辦理死亡登記電子服務，適用於自然死亡個案，申報人須於14日的法定期限內遞交。申報人如需領取出生證明書或死亡證明書，可一併在網上遞交申請及繳交費用，並選擇透過郵遞收取相關證明書。

另外，《2023年生死登記（修訂）條例》明日起生效，將更新死亡登記制度，反映現行根據死亡原因而非死亡地點來指明死亡登記責任的做法，並將死於自然的個案辦理死亡登記的法定期限由現時的24小時延長至14日。

港島人事登記辦事處下周加開服務時段

入境處又公布，位於灣仔入境事務大樓的港島人事登記辦事處，將於4月5日及4月7日加開服務時段，由上午8時至下午6時開放，並提供各類型身分證申請服務。發言人解釋，自通關以來，大量香港居民返港辦理身分證申請，以致預約配額持續非常緊張，加上臨近復活節假期，預計將有不少市民返港，故加開兩日。