跨境電騙集團涉清洗逾億元犯罪得益　內地與本港聯合行動拘11人 (17:16)

警方財富情報及調查科今日召開記者會交代案情，警方指，上月底收到情報，發現有跨境犯案集團在2月至3月期間，在內地開設多個傀儡銀行戶口及扣帳卡，利用超過90個內地銀行帳戶收取680宗在內地發生的電話騙案款項，金額高達1.19億港元，騙案方式包括「猜猜我是誰」及「假冒官員」等，集團其後會招攬內地人及香港人，使用有關扣帳卡在香港大額購物，如購買手提電話、金器及名貴手表等，以作洗黑錢及轉售圖利之用。

警方指，經調查後鎖定了鎖定9名身處香港的集團成員，前日（28日）趁集團在港島區一間鐘錶公司運用扣帳卡大額消費，購買11隻共值300萬名表時，以「串謀洗黑錢」與及「串謀欺詐」罪拘捕9人，包括2名集團骨幹成員、5名下線成員、以及車手和把風人士，當中4人為本地人，5人持雙程證，報稱售貨員、冷氣技工、裝修工等。

警方續稱，調查後再發現有個別商店處理交易時，應有合理理由相信款項涉及罪案得益，於是昨日再在兩間位於新界的金舖拘捕兩名男店員。警方指，在被捕人士身上、住所及接載車輛等搜獲不少證物，除了拘捕時檢獲的11隻手錶，亦包括173萬元現金、金器、兩條共重2.6公斤的金條、30張與內地騙案有關的銀行扣帳咭及18部手提電話等。

警方表示，現時所有被捕人遭扣留調查，9名集團成員將遭落案起訴「串謀欺詐」罪，稍後移交法庭提堂，2名金舖職員獲准保釋候查，警方亦正調查有否其他本地組織牽涉同類罪案，不排除有更多人被捕。