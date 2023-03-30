大埔火警一死三危殆　事主曾籲同居女友先逃生　疑欲自行救火不果喪命 (16:18)

同秀坊3號唐樓樓高四層，為一梯兩伙（分別為1號單位及3號單位），起火單位為上址唐3樓3號單位。今凌晨近3時，35歲姓陳男戶主原於洗手間，同住女友發現客廳拖板起火，陳男見狀叫其女友先行離開，自己嘗試救火，惟火勢越來越大，男戶主被困洗手間。消防到場救出男戶主時，他已告昏迷，送往大埔那打素醫院搶救後不治。

濃煙波及樓上單位，共7名傷者吸入濃煙不適送院，包括居於4樓的孫氏一家，47歲丈夫、41歲妻子及7歲女兒危殆，於東區醫院留醫，其4歲兒子情况嚴重，於沙田威爾斯親王醫院留醫。另外，一對分別15及16歲梁姓兄弟情况穩定及嚴重，亦分別留醫於沙田威爾斯親王醫院及東區醫院；另一名45歲姓王女子情况穩定，留醫大埔那打素醫院。

起火單位目前已解封，以客廳損毁最為嚴重，所有家具、物品均付諸一炬，窗框亦被燒至變形鬆脫，死者身處的廁所牆壁被熏黑。唐樓梯間遺下住戶逃生時身穿的拖鞋、外套等。

居於4樓的張女士表示，事發時已熟睡，未有嗅到煙味及聽到求救聲，直至救援人員上門通知才得悉火警，慌忙逃生，「阿sir 我拉落嚟」、「咩都冇帶，（只）穿着睡衣」。她稱逃生時樓梯大煙，亦吸入濃煙感到「暈陀陀」。 另一名同層男住戶亦說事發時大煙，逃生後見3樓火勢仍未撲熄，但未有波及樓上。