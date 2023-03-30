受傷鳥較十年前增　多因誤撞窗戶、遭流浪貓襲擊 (15:47)

嘉道理農場暨植物園分析近年雀鳥拯救個案大增的其中一個原因，相信與近年市民更關注野生動物有關，另一原因是隨城市不斷發展，野生動物的棲息地被進一步蠶食，以致雀鳥在城市中受傷。

該園指，近年拯救的雀鳥，當中不乏健康的幼鳥，卻因公眾「拯救」而送往拯救中心的病房，為動物護理團隊增添不少負擔，呼籲市民不要急於撿起幼鳥，可先在遠處觀察約10分鐘，看看其父母是否在附近飛行或折返照顧，以恰當的處理方式將可以大大增加年幼雀鳥的生存機會。至於傷病野鳥（例如流血或有明顯傷痕或骨折），不適當的救援可能弄巧成拙，最終亦會令牠們無法適應野外生活，呼籲市民不應自行照顧野生幼鳥。如發現現野鳥受傷，請致電嘉道理農場暨植物園熱線24837200或67139881；公眾亦可致電愛護動物協會緊急熱線27111000或漁護署1823安排救援。