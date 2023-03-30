立場新聞案｜辯方否認發布文章會「火上加油」　引習近平、李家超發言指香港已「由亂轉治」 (15:03)

辯方資深大律師余若薇引述2020年下半年，《大公報》一則社評，以及習近平、李家超、時任中聯辦主任駱惠寧等人的發言，形容國安法扭轉「亂局」，即使有個別的騷亂，亦在警方執法下很快被擊潰；時任警務處長鄧炳強則評估沒有情報指香港成為恐襲目標，將恐襲威脅級別維持在「中度」。鍾沛權亦同意，他觀察不到控方盤問時所指，恐怖主義萌芽的跡象。

辯方續引述控方主張，傳媒發布內容時應考慮對心智未成熟或精神不穩者的影響。辯方認為傳媒角色是傳播資訊，而社會上有不同角色，例如有監護人、教師、社工照顧兒童，精神不穩者則有醫生照顧。鍾沛權同意傳媒毋須擔任上述其他角色，若要因應極端的讀者受影響，而審查文章甚至負上法律代價，則無人敢撰文。

鍾沛權又提到立場曾在前年製作中共建黨百年專頁，當中引用共產黨宣言，指共產黨員的目的「只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到」。鍾稱宣言明言要採取暴力手段，他曾猶䂊應否發布，不過考慮到一般讀者會明白宣言是歷史文獻，最終批准發布，可見在正常言論環境下，若動輒禁制言論，則難以判斷何謂禁忌，「甚至共產黨宣言都要被禁制、分級？唔應該係咁樣」。