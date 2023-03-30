初選案｜趙家賢指蕭若元出資宣傳選民登記　戴耀廷以九龍東作試點推動初選 (14:40)

趙家賢作供談及，民主動力曾在2004年立法會選舉協調，新界東選區有以現屆民主派立會議員組成「鑽石名單」參選，但最後失敗，部分議員未能當選。其後，政黨於立法會選舉時各自做選舉工作，沒有正式協調；而民主動力在選舉前，則聯同政黨舉辦選民登記活動。

趙指出，當戴耀廷於2020年撰文推動立會過半計劃，戴先以相對細的九東選區作為試點，和區議會主席及有意出選立會的人士等商討，協調令最多民主陣營勝出，區諾軒於約2月初聯絡趙，並邀請民主動力參與討論。趙當時指，民主動力於2017至2018年間，在青年新政成員被撤銷議員資格後，為補選舉辦初選協調，所以有經驗並可提供意見，趙接受區的邀請參與座談會。

趙強調，當時與會者還未決定舉辦初選，民主動力亦未「承辦」初選，他們只是列席會議，原因在於民主動力在3月至5月初獲得蕭若元贊助，舉辦選民登記活動。趙解釋，由於地區議席不足以獲取35席以上，蕭建議增加民主派選民取得功能組別議席，蕭亦同意趙提出，應要一同推動地區和功能組別的選民登記。

法官李運騰關注，根據WhatsApp信息，趙曾通知譚文豪開會，趙供稱他幫忙通知聯絡過的政黨。李官又問，前觀塘區議會主席蔡澤鴻是九東信息群組管理人，趙會否視蔡為組織者？趙指不會，形容蔡是「好心好幫手大義工」，他以區議員身份幫戴耀廷。