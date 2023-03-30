政府公布荃灣及南區關愛隊遴選結果　冀4月內起動 (13:17)

荃灣及南區分別有19及17個小區。其中於荃灣區，第一階段有27團體提交申請，4個落選未能進入第二階段；當局其後接獲由22個團體提交的23份服務建議書，最終19份獲選。南區則有33個團體申請，24個通過第一階段遴選，由18個團體提交共24份服務建議書，最終17份獲選。

關愛隊遴選工作分為兩個階段，第一階段評審申請團體的資格，申請團體須符合申請指引中載列的所有評審準則才可通過第一階段遴選；第二階段由通過首階段遴選的團體，就不多於三個小區提交服務建議書。

荃灣獲選團體名單：

小區 獲選團體

1. 德華 荃灣地區之友社

2. 楊屋道 荃灣發展促進會

3. 荃灣南 荃灣發展促進會

4. 海濱 荃灣海濱居民促進會有限公司

5. 荃灣西 荃灣各界協會有限公司

6. 祈德尊 香港荃灣社群協進會

7. 荃灣中心 荃景圍婦女會

8. 愉景 荃灣葵青坊眾會

9. 福來 福來服務社

10. 綠楊 綠怡會

11. 馬灣 荃灣葵青居民聯會

12. 荃灣郊區 荃灣青年會

13. 汀深 香港廣東社團總會有限公司

14. 麗濤 長青之友社

15. 荃威 孢子關懷

16. 象石 荃灣公屋生活促進會

17. 石圍角 荃灣東居民聯會

18. 梨木樹西 荃灣葵青區婦女會

19. 梨木樹東 梨木樹居民協會

南區獲選團體名單

小區 獲選團體

1. 香港仔 香港漁民互助社

2. 鴨脷洲邨 香港南區婦女會

3. 鴨脷洲北 鴨脷洲北岸婦女聯合會

4. 利東一 南青鋒

5. 利東二 南青鋒

6. 海怡東 海怡半島婦女聯合會

7. 海怡西 海怡半島婦女聯合會

8. 華貴 華富服務中心有限公司

9. 華富南 香港華富邨居民協會

10. 華富北 香港福建社團聯會港島西分會

11. 薄扶林 香港南區各界聯會有限公司

12. 置富 南區健康安全協會有限公司

13. 田灣 南區社會服務協會

14. 石漁 石排灣居民協會

15. 黃竹坑 港島南耆康社

16. 海灣 香港南區聯盟

17. 赤柱及石澳 赤柱婦女會有限公司