初選案｜控方再指有未被起訴人士屬「共謀者」　官籲應披露名單 (18:49)

午休之後，控方問趙家賢是否知道戴耀廷對初選有任何新想法？辯方大律師沈士文質疑問題具引導性，法官陳慶偉遂將問題改為，初選是否戴的新想法。趙回應指，民主派在2019年區議會選舉大勝後，戴透過媒體發表政局評論，「作為學者、大文豪、大思想家嘅戴耀廷，諗住將勝選的民意、民氣延續去立法會選舉」。

控方亦就WhatsApp的廣播功能發問，趙家賢表示如果想向一班人發送信息，可以設立「廣播群組」發信息，收件人會感覺收到私人信息。根據呈堂WhatsApp紀錄，戴耀廷將趙的電話號碼加入7個廣播群組內。

辯方大律師馬維騉提出，呈堂證據包括趙家賢和黎敬輝之間的對話，質疑是傳聞證供，「作為控方證人，黎應該上庭作供，而他沒有被豁免檢控，不能是共謀者」。在趙家賢避席之下，控方確認黎敬輝為指稱共謀者之一。李官聽畢表示，繼前觀塘區議會主席蔡澤鴻之後，控方再披露多一人為共謀者，曾經多次被點名的張崑陽可能都是共謀者。法官陳慶偉提議，控方應準備一份名單，列明誰是共謀者，以及誰是被起訴的共謀者。聆訊明（30日）續。