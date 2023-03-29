聯合醫院擴建工程前工頭向工人收回佣　判囚7個月及賠償涉案1.4萬元回佣 (16:46)

廉政公署早前落案起訴基督教聯合醫院擴建項目一名分判商前「工頭」，向三名木工及紮鐵工索取及收受非法回佣共14200元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方。被告早前被裁定兩項串謀使代理人接受利益罪名及一項代理人索取利益罪名成立，今(29日)在東區裁判法院被判入獄7個月。
裁判官林子勤判刑時斥責，被告蔡偉東(45歲)利用「工頭」身分剝削工人「血汗錢」，並指工人往往處於弱勢，因不想失去工作而屈服。林官又頒令被告須向星浩歸還14200元，即相等於涉案非法回佣的金額。
案件於2021年1月至5月期間發生，當時星浩工程有限公司(星浩)是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商。被告為星浩「工頭」，案發時介紹了多名工人到該工地工作。工人受被告督導，日薪約1300元至1400元。
案情透露，被告要求其中三名工人向其支付每個工作天100元或200元的非法回佣，以協助他們獲星浩聘用及繼續聘用。其中一名工人拒絕向被告支付非法回佣，被分派處理困難工作，四日後辭職。
其餘兩名工人為保就業而答應被告的要求。被告其後從兩人分別接受非法回佣5600元及8600元，即共14200元。其中一人請求被告調低非法回佣金額後遭解僱。