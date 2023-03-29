聯合醫院擴建工程前工頭向工人收回佣　判囚7個月及賠償涉案1.4萬元回佣 (16:46)

裁判官林子勤判刑時斥責，被告蔡偉東(45歲)利用「工頭」身分剝削工人「血汗錢」，並指工人往往處於弱勢，因不想失去工作而屈服。林官又頒令被告須向星浩歸還14200元，即相等於涉案非法回佣的金額。

案件於2021年1月至5月期間發生，當時星浩工程有限公司(星浩)是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商。被告為星浩「工頭」，案發時介紹了多名工人到該工地工作。工人受被告督導，日薪約1300元至1400元。

案情透露，被告要求其中三名工人向其支付每個工作天100元或200元的非法回佣，以協助他們獲星浩聘用及繼續聘用。其中一名工人拒絕向被告支付非法回佣，被分派處理困難工作，四日後辭職。

其餘兩名工人為保就業而答應被告的要求。被告其後從兩人分別接受非法回佣5600元及8600元，即共14200元。其中一人請求被告調低非法回佣金額後遭解僱。