機電工程顧問公司涉詐騙發展商　法庭頒令充公已離世董事780萬 (16:43)

案發時，男被告王永就是機電工程顧問公司平捷有限公司唯一董事兼股東。王永就兒子及同案女被告馬秀琴同為工程公司泛海董事兼股東。馬秀琴亦是王永就另一間公司遠輝工程有限公司的僱員，並於去年被判囚39個月。

創意昇有限公司是旺角一個酒店重建項目的項目發展商，於2011年3月委派平捷為項目的機電工程顧問，其間男被告極力推薦泛海予創意昇。王永就及馬秀琴其後安排兩名泛海「經理」出席由王永就及創意昇代表主持的招標面見，而創意昇於2014年8月將供水及排水裝置安裝工程合約判授予泛海，合約金額為逾2300萬元。泛海取得合約後，未得創意昇批准將工程分判予另一間公司。王永就從來沒有向創意昇申報其兒子為泛海董事，以及他在泛海的權益及與泛海的關係，事件最終轉介廉署作出調查。