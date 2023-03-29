內地團人龍消散快　陶輝到場巡視　團友：用餐僅廿分鐘「菜不好」 (16:08)

位於紅磡崇安街的「嘉樂軒」專門接待內地旅行團，今午有數十名內地團旅客排隊等候用餐，陸續有多個旅行團到場。記者入場觀察，裡面人頭湧湧；記者向酒樓職員查詢，對方僅稱該處是私人地方，著記者離開。記者追蹤其中一名團友的進場及離場時間，該名團友下午1時28分進入食肆，至1時57分離開，用膳時間約半小時。

同樣接待內地團、位於土瓜灣的「富源酒樓」，酒樓門外中午放置鐵馬及圍起膠帶，旅遊巴在酒樓旁邊、新碼頭街的一個停車場落客，團友由領隊帶領，直接進入酒樓用餐，未有大排長龍。該停車場同時間有17輛旅遊巴停泊，「車如輪轉」。酒樓以至停車場一帶亦有多名軍裝警員、交通警、交通督導員在各路口駐守，亦數名有旅監局人員在場。

有來自北京的旅客表示，用餐時間約20分鐘，形容「菜不好」。另一名同樣是來自北京的旅客則表示，自己參加的是3000元人民幣的10天廣東團，行程包括深圳、香港、澳門及廈門，至於膳食方面，她稱「都是一樣的，還行吧」。