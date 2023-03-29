初選案｜趙家賢指戴耀廷將地區工作「政治化」　引入民粹議員藉機「憲制抗爭」 (15:08)

趙家賢供稱，戴耀廷有意透過地區工作推動政治化，並在區議會「着手」，在憲制層面抗爭。他指，於2019年民主派區選大勝之前，戴已經一步步實行其構想，但民主動力獲傳統民主政黨授權觀察及協調區選等，他們深信區議員需要投放時間在地區工作，如考慮到政治因素「空降」人選，不利社區發展。

趙解釋，反修例運動期間出現民怨，民主陣營在區議會獲勝，為地區論政議政文化帶來很大轉變。他指，以前民主派和建制派議員意見不合，都會以相關議案及社區最大利益為討論基礎，但新一屆當選區議員包括「風雲計劃」的有志之士及本土政治素人，他們主張口號式政治表態，會因為派別分野否決建制派提出的撥款。

陳官總結指，區議會因此變得政治化，而且沒建設性，趙同意並指本土抗爭派的素人議員或比傳統政黨議員較多，後者只能順勢而行。趙又舉例指，在區議員在會上發言完畢後會表示「多謝主席」，但當選素人完全漠視這些傳統做法。