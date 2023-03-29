前區議員盧俊宇誤導警員罪成　律政司申刑期覆核　官同意判刑過輕但維持原判 (14:36)

答辯人盧俊宇（40歲）現職金融公司的合規主任，被控於2020年11月23日，向警長文嘉明表示同年11月21日遭警方截查，提供虛假資料以誤導該警長。

律政司一方先陳詞指，盧服刑完畢與能否覆核刑期無關，法庭應該以犯案處境以作決定。律政司提出加重刑責的因素，包括盧是執意及連續地作出誤導行為，他先於案發時誤導警長，其後相關帖文被刪除，但他在道歉啟事中沒有說出真相。盧在審訊中不認罪，被定罪後會見感化官時繼續說謊，只為「突顯英雄主義」。

律政司續指，盧的行為浪費警力，尤其是發布帖文的日子適逢每月的21日，容易引發公眾對於政治事件的關注。法官質疑律政司無法佐證當日是令人值得標記的敏感日子，但認同案發時正值社會騷亂時期。

答辯人一方針對盧的悔意，僅陳詞指他接受定罪及判刑，事後沒有提出上訴，而且得知律政司申請覆核後，選擇依時上庭應審，故冀法庭即使考慮判監，可以判予較低監禁起點。3名上訴庭法官聽罷雙方陳詞後，即日駁回律政司申請。