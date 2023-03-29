初選案｜趙家賢作供提「風雲計劃」　指戴耀廷覓參選者以「抗爭理念」為先　欲主導區議會爭選委席位 (13:04)

信奉基督教的趙家賢今早宣誓作供，他於2020年擔任民主動力召集人和東區區議會副主席。在控方提問下，趙指民主動力於2002年成立，主要負責民主派選舉協調，例如2019年區選之前，民主動力早於2017年3月就要開會協調，與各大政黨代表會面。趙舉例指，如果兩個政黨有意在同一選區派人出選，民主動力奉行「大黨讓細黨」的機制，要由大型政黨讓路予小型政黨。

組織架構上，民主動力副召集人為同案被告鍾錦麟，總幹事則為黎敬輝。趙家賢透露，他與鍾錦麟就不同選區分工協調工作，趙負責香港島和九龍的選區，鍾則負責新界區。被問到鍾是否趙的下屬，趙稱以「副手」形容較正確，他亦一直有意安排鍾接手召集人一職，兩人不時交流。法官李運騰追問，鍾是否趙的「指定繼承人」（designated successor），趙表示同意，庭上有人低聲起哄。

趙家賢透露，戴耀廷於2012年提出「佔中」，就香港政制發展舉行商討小組，兩人因此結識。趙形容，戴於佔中後帶領較「前進」的人提出新想法，後來透過「風雲計劃」提倡有志者出選區會，對於民主動力針對政黨協調的做法造成「一啲衝突」。趙又指，政黨工作者一般會在選區「深耕細作」，至於戴的理念是尋找更多人「填滿」選區，旨在爭取區會主導權，並取得特首選舉委員會之中，由區議員互選產生的選委議席。