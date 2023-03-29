城大浸大理大將就使用ChatGPT等工具推指引　教育局：各大學會監察違規使用 (12:40)

ChatGPT近日興起，教育局長蔡若蓮書面回覆立法會議員查詢時說，城大、浸大及理大正籌備於短期內，推出有關學生在學習作業或課程評核期間運用生成式人工智能的指引。她又說，各資助大學已採取不同措施，應對生成式人工智能對教學及研究的影響，包括透過採用更先進的抄襲偵測軟件及增訂誠信聲明條文等，監察違規運用技術的情況；部分大學亦考慮調節評核方式及內容，確保如實反映學生學習成果及原創性。
蔡若蓮說，目前嶺大、中大、教大、科大及港大已向教學人員及學生提供指引，做法各有異同，而多間大學亦舉辦多場研討會、講座等活動，以加深教學人員及學生對有關議題所涉爭議的理解及認知。
至於研究方面，蔡若蓮說，研究資助局會持續留意生成式人工智能及其他新技術的發展，和世界各地學術界的應對方式，以確保研究操守制度能切合實際情況。她又指，研資局已制定《處理不當研究行為的指引》，各院校亦已按院校自主原則制定內部程序，針對涉嫌不當行為的個案，會按既定機制公平處理。
港大為本港首間大學明文禁止在課堂等教學行為使用ChatGPT或其他人工智能工具，有關行為會被視為「潛在抄襲（potential plagiarism）」，若要使用則需相關課程導師書面許可；中大指引提及，除非獲教師明確允許，一般原則下禁止使用AI工具完成作業、評核和計分項目；科大准教員針對課程及評估性質，於使用生成式人工智能工具時留有彈性；教大則容許學生在課堂上使用，惟必要在提交的課業中清楚交代使用過程。