城大浸大理大將就使用ChatGPT等工具推指引　教育局：各大學會監察違規使用 (12:40)

蔡若蓮說，目前嶺大、中大、教大、科大及港大已向教學人員及學生提供指引，做法各有異同，而多間大學亦舉辦多場研討會、講座等活動，以加深教學人員及學生對有關議題所涉爭議的理解及認知。

至於研究方面，蔡若蓮說，研究資助局會持續留意生成式人工智能及其他新技術的發展，和世界各地學術界的應對方式，以確保研究操守制度能切合實際情況。她又指，研資局已制定《處理不當研究行為的指引》，各院校亦已按院校自主原則制定內部程序，針對涉嫌不當行為的個案，會按既定機制公平處理。

港大為本港首間大學明文禁止在課堂等教學行為使用ChatGPT或其他人工智能工具，有關行為會被視為「潛在抄襲（potential plagiarism）」，若要使用則需相關課程導師書面許可；中大指引提及，除非獲教師明確允許，一般原則下禁止使用AI工具完成作業、評核和計分項目；科大准教員針對課程及評估性質，於使用生成式人工智能工具時留有彈性；教大則容許學生在課堂上使用，惟必要在提交的課業中清楚交代使用過程。