政府業界再出招冀助內地團分流　聘保安增「旅遊大使」維持秩序　旅遊巴上落客後須即駛走 (11:59)

黃家和亦於商台節目上指，的確有旅行社安排內地團到大型連鎖快餐店食團餐，疫情前亦有內地團到茶餐廳用膳。他指，一些大型茶餐廳可以接待30至40人，成本可能較酒樓便宜。

九龍城區議員潘國華亦表示，警方西九龍交通總部與酒樓、旅遊巴公司、業界代表、運輸署代表、旅監局代表昨日開會，接待內地團的餐廳於會上承諾，會聘請2至4名保安員協助維持秩序，不過未有確實時間表，他期望餐廳可以在五一黃金周前聘請。另外，民政事務處亦承諾會聘請「旅遊大使」維持秩序，料數天後便會實行。不過，他稱以前九龍城區議會、民政事務處均曾聘請「旅遊大使」，但他認為多年來成效不大。

潘國華表示，警方亦要求其中一間接待旅客的餐廳「嘉樂軒」門口停車位分成落客區及上客區，所有接載內地團的旅遊巴上落客後要盡快駛走，並停泊於附近的停車場。

旅遊業議會主席兼旅遊業監管局成員徐王美倫於同一節目表示，以往做團餐的食肆流水式接待旅客，導致大量旅客在食肆門外排隊輪候，認為食肆落實預約系統最有效達致分流。她又相信團友用餐後，待旅遊巴由停車場駛到餐廳後才落樓上車，亦能減少旅客阻街。

徐王美倫亦不同意平價旅行團是殺雞取卵，認為不同收費的旅行團豐儉由人，最重要是旅客清楚價格及行程等安排，而且本地旅行社亦無強迫購物。被問及有否須要控制內地團數量，徐王美倫指，雖然酒店及旅行社等業界人手不足，但目前內地團數目只及疫情前的一半，認為業界目前有能力應付。