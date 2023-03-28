9宗搶劫涉款逾200萬元　8人認10罪囚4年至5年1個月 (22:32)

9名被告為莊展鏜（現年19歲，下同）、18歲少年、方梓諾（22歲）、18歲少年、李懿熙（19歲）、周志豪（33歲）、沈穎隆（20歲）、鄭朗晞（22歲）及湯志傑（19歲）。

案情顯示，眾被告每次均數人糾黨搶劫。其中兩案涉及同一事主，2019年11月27日，李姓男事主及朱姓女事主分別攜同150萬及120萬元現金，前往尖沙咀漢口中心擬作商業交易。兩人途中遭3男搶劫，朱被搶走載有現金的袋，李則力保不失。同年12月30日，李攜同載有50萬元現金的袋到漢口中心時，再遭3人截劫及搶去50萬元。

2020年2月，案發時15歲的莊展鏜被捕。他在警誡下招認參與上述兩案，並聲稱受他人指示。他在同一人指示下，參與了另兩宗發生於遊戲機中心及一宗發生於麻雀館的劫案。事成後視乎劫款而獲酬數千至數萬元，並已悉數花光。

其餘3宗劫案發生於油站，涉及莊等人以外的其他被告。另1宗企圖搶劫案涉及56歲女子於大埔溜狗時，遭4男截劫，女子高呼救命及帶同她的狗逃走，4男追趕直至見到途人後逃脫。

承認一項企圖搶劫罪的沈穎隆，法官為他先索取教導所及勞教中心報告，押後至4月14日判刑。其餘被告則判監4年至5年1個月不等。