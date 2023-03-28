鄭雁雄政總宣講兩會精神 要求官員履行好職責和義務 (22:28)

中聯辦的新聞稿中，鄭雁雄指習近平總書記全票當選國家主席、中央軍委主席，是兩會最為重要的政治成果，指習近平在人大閉幕會上重要講話，強調推進強國建設離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針。

至於港府新聞稿，無提及國之大者或履行好職責的說法。港府新聞稿提及，鄭雁雄指香港可把握好發揮獨特地位和優勢的三個方向路徑：一是發揮好一國兩制重大優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，發展國際創科中心等新優勢，維護自由開放的營商環境，更好展示一國兩制魅力；二是保持好法治香港優勢，必須堅定維護香港的普通法制度，保持香港與發達國家法律體系、市場體系相銜接；三是發展好文化多元優勢，聚集世界人才，堅定不移走國際化道路。

座談會約180人，包括司局長等特區政府主要官員、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長及部門首長等。特首李家超指，兩會確立了香港在中國式現代化中的獨特定位，而兩會精神亦對香港有很多重大啓示。

另邊廂，民政事務總署繼續在各區辦兩會分享會。觀塘民政事務處，九龍社團聯會觀塘地區委員會等團體，今日假油塘社區會堂舉行座談會， 約300人出席。大會邀請了新任港區全國人大代表陳帆，及全國政協委員邵家輝主講。陳帆指，習近平總書記全票當選國主席和中央軍委主席乃眾望所歸，反映黨軍民大團結，以及為全面建設中國特色社會主義現代化強國而團結奮鬥的決心。邵家輝則從工商界角度分享，指在新發展格局下，香港可發揮自身獨特優勢貢獻所長，做好超級聯繫人，更好融入國家發展大局，及抓住大灣區發展機遇。